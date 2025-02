Ambasada Chin w Wielkiej Brytanii za wszelką cenę chciała uniemożliwić emisję dokumentu o życiu w Tybecie, twierdząc, że jest on stronniczy i "pełen fałszywych oskarżeń" - podają brytyjskie media. Materiał porusza kwestię kontroli Tybetańczyków ze strony Chin. W dokumencie ujawniono, jak prawie milion dzieci trafiło do szkół z internatem, gdzie miały zostać poddane "praniu mózgów". Wszystko po to, by zbudować ich lojalność wobec Pekinu.