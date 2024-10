Wjazd do Wielkiej Brytanii ze specjalnym dokumentem

Zgodnie z informacjami podanymi na brytyjskiej stronie rządowej, ETA będzie powiązana cyfrowo z paszportem podróżnego. Rozwiązanie ma zapobiegać nadużyciom systemu imigracyjnego. ETA będzie kosztować 10 funtów i zezwoli na wielokrotne podróże do Wielkiej Brytanii na pobyt do sześciu miesięcy w ciągu dwóch lat bądź do wygaśnięcia paszportu podróżnego (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).