Chaos w Korei Południowej. Polskie MSZ przekazało zalecenia dla podróżnych

Stan wojenny w Korei Południowej odwołany. Komunikat MSZ Polski

Podróż do Korei Południowej. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa osobistego

Wymogi wjazdowe i pobyt - jeśli wybierasz się do Korei Południowej

Polscy obywatele mogą wjeżdżać do Korei Południowej bez wizy na okres do 90 dni. Paszport powinien być ważny w momencie przekraczania granicy, ale nie ma wymogu minimalnej ważności dokumentu. Do końca 2024 roku nie jest wymagane elektroniczne potwierdzenie podróży (K-ETA), co ułatwia formalności.