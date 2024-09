Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Woda w praskim metrze

Napięta sytuacja panuje w stolicy kraju, Pradze. Tam woda przedostała się do stacji metra "Muzem" na linii C, więc trzeba było ją zamknąć do odwołania. Trwa naprawa stropu obiektu.