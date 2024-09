Dramatyczna sytuacja na Opolszczyźnie. Część miasta ewakuowano

Na południu województwa opolskiego pogarsza się sytuacja związana z ciągłymi opadami deszczu. Jak powiedział oficer dyżurny KW PSP w Opolu , po wyjściu z koryta rzeczki Mory, "ewakuowano mieszkańców sześciu posesji we wsi Morów . W Głuchołazach , gdzie poziom rzeki Białej Głuchołaskiej przekroczył o metr poziom alarmowy , ewakuowanych jest 400 mieszkańców miasta".

- Mieszkańcy, którzy zostali ewakuowani są bezpieczni w różnego rodzaju ośrodkach i halach tymczasowych. Mają zabezpieczone posiłki. Tym zajmują się służby wójtów i burmistrzów. Natomiast dochodzą nam miejscowości, które są ewakuowane, teraz dostałem informacje o konieczności ewakuacji kilku domostw w miejscowości Dziewiętlice na rzece Świdna. To jest rzeka, która jest na pograniczu. Takie rzeki sprawiają nam największy problem - mówił w Polsat News starosta powiatu nyskiego Daniel Palimąka

Opolskie. Tomasz Siemoniak monitoruje sytuacje powodziową

"Ciężka noc w Głuchołazach. Przed godziną 3 wobec podnoszącego się stanu Białej Głuchołaskiej i po naradzie z MSWiA i PSP burmistrz podjął decyzję o ewakuacji mieszkańców kilku ulic przylegających do rzeki. Do akcji ruszy 60 policjantów, a miasto i rzekę zabezpiecza w tej chwili 100 strażaków. Zostajemy z wiceministrem Leśniakiewiczem do rana w powiecie nyskim - o 8 rano sztab kryzysowy w starostwie" - poinformował na platformie X szef MSWiA Tomasz Siemoniak.