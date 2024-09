Według aktualizowanych na bieżąco wskazań IMGW przybywa wody w rzekach na Dolnym Śląsku . Około północy z piątku na sobotę notowane przekroczenia stanów alarmowych już w 23 miejscach na kilku rzekach w regionie , w tym największe w Kotlinie Kłodzkiej, w Karkonoszach, na pogórzu kaczawskim oraz na Ślęzie wpływającej do Odry we Wrocławiu.

Dolnośląskie. Rzeki przekroczyły stany alarmowe

Niż genueński nad Polską. "Reagujemy na każdy sygnał"

Dyżurny wojewódzkiego stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przekazał, że choć przez cały piątek odnotowano prawie 500 interwencji, to jednak podkreślił, że były to działania w zdecydowanej większości doraźne i zabezpieczające. Wyjeżdżano do udrażniania przepustów, układania rękawów i worków - sporadycznie do wypompowywania wody na skutek podtopień.