Niż genueński nadciąga nad Polskę i jest coraz bliżej Dolnego Śląska. Gminy w regionie wprowadzają stan najwyższej gotowości, by nie dopuścić do powtórki z powodzi tysiąclecia z 1997 roku, gdy wielka woda spustoszyła te ziemie.

Pogoda. Stan rzek w powiecie kłodzkim. Woda przekracza stan alarmowy

- Na godz. 15 było to 11 cm ponad normę - informuje nas przedstawiciel powiatu. - Jest tam 191 cm wody, ale żeby wylało, potrzebne byłoby jeszcze 100 cm powyżej standardowego poziomu. Na tę chwilę nie ma więc żadnego zagrożenia. Trzymamy rękę na pulsie , pilnujemy sytuacji, jesteśmy w kontakcie ze służbami, bo to jest żywioł - dodał.

Bednarz mówił również, że najtrudniejsza sytuacja i najbardziej intensywne opady deszczu mają wystąpić w nocy z piątku na sobotę. - Jeżeli będzie spokojnie, to mam nadzieję, że później nie stanie nam się nic złego - podkreśla, jednak nie kryje obaw.

Dolny Śląsk. Pogoda: Obawy, że znów nadejdzie wielka woda

- To nie powinno się powtórzyć, bo mieliśmy wtedy dwa przeciwpowodziowe zbiorniki retencyjne, a teraz mamy ich sześć na terenie powiatu kłodzkiego. W piątek robiliśmy objazd i nie zanosi się na to, żeby powódź tysiąclecia się powtórzyła. Tylko pamiętajmy, że to żywioł - podkreśla zarazem.