Łącznie 2078 cudzoziemców, którzy nielegalne wjechali do Polski przez granicę ze Słowacją , zostało zatrzymanych w ubiegłym roku.

Media: Szlak bałkański słabnie. Rekord padł we wrześniu

"Rzeczpospolita" podaje, że liczba migrantów, którzy przez Serbię , Węgry, Słowację i Polskę próbowali nielegalnie dotrzeć do Niemiec , Holandii czy Szwecji , przybrała alarmujące rozmiary od lata zeszłego roku, a przemytnicze gangi nasiliły przerzut ta drogą ludzi, odkąd utrudniła to bariera z perymetrią na granicy z Białorusią .

"W 2021 roku za nielegalnie przekroczenie granicy ze Słowacją zatrzymaliśmy 22 osoby, rok później 61. W sierpniu ubiegłego roku już 311, we wrześniu - i to rekord - 823" - mówi "Rz" Anna Michalska , rzeczniczka KG Straży Granicznej.

Jak czytamy, zmienił się modus operandi przemytników, którzy z ciężarówek przestawili się na dostawcze busy i auta osobowe. Według "Rz" migranci częściej wybierali jednak 87-kilometrowy odcinek śląski , skąd bliżej do Niemiec.

Eksperci: Zamiast samochodami migranci będą przemieszczać się pieszo

"Tymczasowe kontrole na granicy ze Słowacją weszły od 4 października na podstawie kodeksu granicznego Schengen. I w tym miesiącu wpadło jeszcze 583 migrantów, ale w listopadzie już tylko 3, w grudniu też śladowa liczba. Minister Marcin Kierwiński przedłużył kontrole do 1 lutego. Są wyrywkowe, na podstawie 'analizy ryzyka'. Radykalny spadek przemycanych do Polski z południa migrantów to - zdaniem ekspertów - także skutek uszczelnienia granic przez Czechy, Niemcy i Austrię" - czytamy w gazecie.