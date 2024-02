- Rozpoznaję ją u Putina na podstawie tego, co napisał i powiedział - oraz na podstawie jego działań na Ukrainie. Obejmuje to również potencjał militarny. Rosja przeszła na gospodarkę wojenną . Tak więc potencjał obecnie rośnie - powiedział niemiecki generał.

Niemiecki generał mówi o wybuchu wojny. "To możliwe"

Jak wyjaśniał "gotowość do wojny to proces, przez który będziemy przechodzić". - Ale nie mamy na to nieskończonej ilości czasu - podkreślił. Wskazując na spostrzeżenia analityków i potencjał militarny Rosji, stwierdził, że "mamy od pięciu do ośmiu lat na przygotowania".