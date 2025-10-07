W skrócie Nowo wybrana burmistrz niemieckiego miasta Herdecke - Iris Stalzer - została ciężko ranna w wyniku ataku nożem przed swoim domem.

15-letni syn polityk został zatrzymany przez policję, a służby prowadzą śledztwo w sprawie.

Kanclerz Niemiec oraz inni politycy wyrazili głębokie poruszenie z powodu ataku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Nowo wybrana burmistrz Herdecke - Iris Stalzer (z SPD) - została znaleziona z obrażeniami zagrażającymi życiu" - przekazał portal "Der Spiegel".

Jak dodano, 57-latkę odnaleziono w pobliżu swojego domu o godzinie 12:40.

Według informacji przekazanych przez służby doznała ona 13 ran kłutych nożem.

Jak przekazał portal, dzieci Stalzer - które są najprawdopodobniej adoptowane - 15-latek i 17-latka - poinformowały o sprawie centrum zarządzania kryzysowego straży pożarnej.

Nastolatki miały zeznać, że ich matka została zaatakowana i że znaleźli ją ranną.

Niemcy. Burmistrz Herdecke ciężko ranna. Trafiła do szpitala

Stalzer udzielono pomocy medycznej. Kobieta została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Jej obrażenia zagrażają życiu.

Portal dodał, że 15-letni syn Stalzer został wyprowadzony z domu "prawdopodobnie w kajdankach".

Obecnie w mieście trwa duża akcja policji. Służby na ten moment nie informują o motywie ataku ani potencjalnym sprawcy.

"Der Spiegel" przekazał, że motyw ataku może być związany z życiem prywatnym. Latem tego roku w domu Stalzerów doszło do przemocy domowej. Według informacji portalu, 17-letnia adoptowana córka polityk użyła noża wobec 57-latki.

Atak na niemiecką polityk. Kanclerz Merz: Ohydny czyn

Kanclerz Friedrich Merz (CDU) wyraził głębokie poruszenie atakiem na Stalzer.

"Otrzymaliśmy wiadomość o ohydnym czynie, który miał miejsce w Herdecke. Sprawa ta musi zostać szybko wyjaśniona. Boimy się o życie burmistrz Iris Stalzer i mamy nadzieję na jej całkowite wyzdrowienie" - napisał na platformie X.

Sekretarz generalny SPD, Tim Klüssendorf, również wyraził zaniepokojenie atakiem na nowo wybraną burmistrz Herdecke.

- Wiadomości z Herdecke głęboko nas zasmucają - powiedział. - Martwimy się o naszą towarzyszkę i burmistrz, a nasze myśli są z jej rodziną - dodał.

57-letnia Stalzer została wybrana burmistrzem Herdecke - miasta w zachodnich Niemczech liczącego 22 500 mieszkańców - w drugiej turze wyborów niecałe półtora tygodnia temu.

W listopadzie zmiana marszałka Sejmu Polsat News Polsat News