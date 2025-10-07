Burmistrz niemieckiego miasta zaatakowana. Trafiła do szpitala
Nowo wybrana burmistrz miasta Herdecke - Iris Stalzer - została znaleziona przed swoim domem z wieloma ranami kłutymi. Policja twierdzi, że kobieta jest w stanie zagrażającym życiu. Jak przekazał portal "Der Spiegel", 15-letni syn Stalzer został "najprawdopodobniej zakuty w kajdanki" w związku ze sprawą. Kanclerz Friedrich Merz wyraził głębokie poruszenie atakiem na Stalzer.
W skrócie
- Nowo wybrana burmistrz niemieckiego miasta Herdecke - Iris Stalzer - została ciężko ranna w wyniku ataku nożem przed swoim domem.
- 15-letni syn polityk został zatrzymany przez policję, a służby prowadzą śledztwo w sprawie.
- Kanclerz Niemiec oraz inni politycy wyrazili głębokie poruszenie z powodu ataku.
"Nowo wybrana burmistrz Herdecke - Iris Stalzer (z SPD) - została znaleziona z obrażeniami zagrażającymi życiu" - przekazał portal "Der Spiegel".
Jak dodano, 57-latkę odnaleziono w pobliżu swojego domu o godzinie 12:40.
Według informacji przekazanych przez służby doznała ona 13 ran kłutych nożem.
Jak przekazał portal, dzieci Stalzer - które są najprawdopodobniej adoptowane - 15-latek i 17-latka - poinformowały o sprawie centrum zarządzania kryzysowego straży pożarnej.
Nastolatki miały zeznać, że ich matka została zaatakowana i że znaleźli ją ranną.
Niemcy. Burmistrz Herdecke ciężko ranna. Trafiła do szpitala
Stalzer udzielono pomocy medycznej. Kobieta została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Jej obrażenia zagrażają życiu.
Portal dodał, że 15-letni syn Stalzer został wyprowadzony z domu "prawdopodobnie w kajdankach".
Obecnie w mieście trwa duża akcja policji. Służby na ten moment nie informują o motywie ataku ani potencjalnym sprawcy.
"Der Spiegel" przekazał, że motyw ataku może być związany z życiem prywatnym. Latem tego roku w domu Stalzerów doszło do przemocy domowej. Według informacji portalu, 17-letnia adoptowana córka polityk użyła noża wobec 57-latki.
Atak na niemiecką polityk. Kanclerz Merz: Ohydny czyn
Kanclerz Friedrich Merz (CDU) wyraził głębokie poruszenie atakiem na Stalzer.
"Otrzymaliśmy wiadomość o ohydnym czynie, który miał miejsce w Herdecke. Sprawa ta musi zostać szybko wyjaśniona. Boimy się o życie burmistrz Iris Stalzer i mamy nadzieję na jej całkowite wyzdrowienie" - napisał na platformie X.
Sekretarz generalny SPD, Tim Klüssendorf, również wyraził zaniepokojenie atakiem na nowo wybraną burmistrz Herdecke.
- Wiadomości z Herdecke głęboko nas zasmucają - powiedział. - Martwimy się o naszą towarzyszkę i burmistrz, a nasze myśli są z jej rodziną - dodał.
57-letnia Stalzer została wybrana burmistrzem Herdecke - miasta w zachodnich Niemczech liczącego 22 500 mieszkańców - w drugiej turze wyborów niecałe półtora tygodnia temu.