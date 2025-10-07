Burmistrz niemieckiego miasta zaatakowana. Trafiła do szpitala

Nowo wybrana burmistrz miasta Herdecke - Iris Stalzer - została znaleziona przed swoim domem z wieloma ranami kłutymi. Policja twierdzi, że kobieta jest w stanie zagrażającym życiu. Jak przekazał portal "Der Spiegel", 15-letni syn Stalzer został "najprawdopodobniej zakuty w kajdanki" w związku ze sprawą. Kanclerz Friedrich Merz wyraził głębokie poruszenie atakiem na Stalzer.

Burmistrz niemieckiego miasta została znaleziona ranna przed swoim domem
Burmistrz niemieckiego miasta została znaleziona ranna przed swoim domemALEX TALASHAFP

W skrócie

  • Nowo wybrana burmistrz niemieckiego miasta Herdecke - Iris Stalzer - została ciężko ranna w wyniku ataku nożem przed swoim domem.
  • 15-letni syn polityk został zatrzymany przez policję, a służby prowadzą śledztwo w sprawie.
  • Kanclerz Niemiec oraz inni politycy wyrazili głębokie poruszenie z powodu ataku.
"Nowo wybrana burmistrz Herdecke - Iris Stalzer (z SPD) - została znaleziona z obrażeniami zagrażającymi życiu" - przekazał portal "Der Spiegel".

Jak dodano, 57-latkę odnaleziono w pobliżu swojego domu o godzinie 12:40.

Według informacji przekazanych przez służby doznała ona 13 ran kłutych nożem.

Jak przekazał portal, dzieci Stalzer - które są najprawdopodobniej adoptowane - 15-latek i 17-latka - poinformowały o sprawie centrum zarządzania kryzysowego straży pożarnej.

Nastolatki miały zeznać, że ich matka została zaatakowana i że znaleźli ją ranną.

Niemcy. Burmistrz Herdecke ciężko ranna. Trafiła do szpitala

Stalzer udzielono pomocy medycznej. Kobieta została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Jej obrażenia zagrażają życiu.

Portal dodał, że 15-letni syn Stalzer został wyprowadzony z domu "prawdopodobnie w kajdankach".

    Obecnie w mieście trwa duża akcja policji. Służby na ten moment nie informują o motywie ataku ani potencjalnym sprawcy.

    "Der Spiegel" przekazał, że motyw ataku może być związany z życiem prywatnym. Latem tego roku w domu Stalzerów doszło do przemocy domowej. Według informacji portalu, 17-letnia adoptowana córka polityk użyła noża wobec 57-latki.

    Atak na niemiecką polityk. Kanclerz Merz: Ohydny czyn

    Kanclerz Friedrich Merz (CDU) wyraził głębokie poruszenie atakiem na Stalzer.

    "Otrzymaliśmy wiadomość o ohydnym czynie, który miał miejsce w Herdecke. Sprawa ta musi zostać szybko wyjaśniona. Boimy się o życie burmistrz Iris Stalzer i mamy nadzieję na jej całkowite wyzdrowienie" - napisał na platformie X.

    Sekretarz generalny SPD, Tim Klüssendorf, również wyraził zaniepokojenie atakiem na nowo wybraną burmistrz Herdecke.

    - Wiadomości z Herdecke głęboko nas zasmucają - powiedział. - Martwimy się o naszą towarzyszkę i burmistrz, a nasze myśli są z jej rodziną - dodał.

    57-letnia Stalzer została wybrana burmistrzem Herdecke - miasta w zachodnich Niemczech liczącego 22 500 mieszkańców - w drugiej turze wyborów niecałe półtora tygodnia temu.

