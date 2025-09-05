Atak nożownika w Essen. Nauczycielka poważnie ranna
Uczeń jednej ze szkół w Essen na zachodzie Niemiec zaatakował nożem nauczycielkę i zbiegł z miejsca zdarzenia - poinformował w piątek "Bild". Ranna kobieta trafiła do szpitala. Jak podała w mediach społecznościowych lokalna policja, sprawca podczas zatrzymania został postrzelony.
W jednej ze szkół, w niemieckiej miejscowości Essen, w piątek rano doszło do ataku na nauczycielkę.
Jak podaje "Bild", uczeń ugodził kobietę nożem w brzuch. Ranna została zabrana do szpitala i poddana pilnej operacji.
Według BILD, napastnik to 18-letni Kosowianin. Jest uczniem tej szkoły. Nadal nie wiadomo, czy był na zajęciach, czy wszedł do sali lekcyjnej. Podobno podszedł do nauczycielki i dźgnął ją nożem. Uciekł natychmiast po ataku.
Essen. Uczeń zaatakował nożem nauczycielkę. Sprawca namierzony
Po ataku, gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, policja natychmiast rozpoczęła jego poszukiwania.
- Jesteśmy na miejscu z dużą liczbą funkcjonariuszy - powiedział rzecznik policji.
Jak podaje "Bild", policja otrzymała zgłoszenie o podejrzanej osobie w parku, która odpowiadała rysopisowi sprawcy.
"Kiedy policjanci próbowali sprawdzić podejrzanego, ten rzekomo pobiegł prosto w kierunku funkcjonariuszy z nożem" - opisuje dziennik.
Po godzinie 11:30 Reuters przekazał, że sprawca został złapany przez funkcjonariuszy. Jednak podczas zatrzymania doszło do postrzelenia poszukiwanego.
"Podejrzany o atak nożem w szkole zawodowej w Essen otrzymuje pomoc medyczną po tym, jak funkcjonariusze oddali strzały w trakcie zatrzymania" - przekazał rzecznik policji w komunikacie.
Atak w szkole w Niemczech. Uczniowie wymagają pomocy
Oprócz poważnie rannej nauczycielki, inne osoby także są wymagały opieki medycznej. Co najmniej 10 uczniów jest w szoku, gdyż byli świadkami zdarzenia lub udzielali natychmiastowej pomocy.
"W szkole wciąż panuje strach. Chociaż policja wyprowadziła już wielu uczniów z budynku, dziesiątki uczniów wciąż przebywają w klasach. Zabarykadowano drzwi - zgodnie z wymogami strzelaniny w szkole" - podaje "Bild".