W jednej ze szkół, w niemieckiej miejscowości Essen, w piątek rano doszło do ataku na nauczycielkę.

Jak podaje "Bild", uczeń ugodził kobietę nożem w brzuch. Ranna została zabrana do szpitala i poddana pilnej operacji.

Według BILD, napastnik to 18-letni Kosowianin. Jest uczniem tej szkoły. Nadal nie wiadomo, czy był na zajęciach, czy wszedł do sali lekcyjnej. Podobno podszedł do nauczycielki i dźgnął ją nożem. Uciekł natychmiast po ataku.

Essen. Uczeń zaatakował nożem nauczycielkę. Sprawca namierzony

Po ataku, gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, policja natychmiast rozpoczęła jego poszukiwania.

- Jesteśmy na miejscu z dużą liczbą funkcjonariuszy - powiedział rzecznik policji.

Jak podaje "Bild", policja otrzymała zgłoszenie o podejrzanej osobie w parku, która odpowiadała rysopisowi sprawcy.

"Kiedy policjanci próbowali sprawdzić podejrzanego, ten rzekomo pobiegł prosto w kierunku funkcjonariuszy z nożem" - opisuje dziennik.

Po godzinie 11:30 Reuters przekazał, że sprawca został złapany przez funkcjonariuszy. Jednak podczas zatrzymania doszło do postrzelenia poszukiwanego.

"Podejrzany o atak nożem w szkole zawodowej w Essen otrzymuje pomoc medyczną po tym, jak funkcjonariusze oddali strzały w trakcie zatrzymania" - przekazał rzecznik policji w komunikacie.

Atak w szkole w Niemczech. Uczniowie wymagają pomocy

Oprócz poważnie rannej nauczycielki, inne osoby także są wymagały opieki medycznej. Co najmniej 10 uczniów jest w szoku, gdyż byli świadkami zdarzenia lub udzielali natychmiastowej pomocy.

"W szkole wciąż panuje strach. Chociaż policja wyprowadziła już wielu uczniów z budynku, dziesiątki uczniów wciąż przebywają w klasach. Zabarykadowano drzwi - zgodnie z wymogami strzelaniny w szkole" - podaje "Bild".

