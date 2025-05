Nowy rząd w Berlinie chce uruchomić artykuł 72. Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W konsekwencji porozumienie dublińskie przestałoby obowiązywać , co skutkowałoby większą liczbą kontroli granicznych i odrzucaniem wniosków osób ubiegających się o azyl.

Minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt (CSU) nakazał w środę zawracanie na granicach państwa osób ubiegających się o azyl. W ten sposób cofnął decyzję z 2015 r. o zezwoleniu migrantom z bezpiecznych krajów trzecich na wjazd do kraju po złożeniu wniosku o azyl.

- Rozmawialiśmy o tym, co jest bolączką wszystkich państw UE, także Niemiec i Polski, czyli kwestii migracyjnej. Nie raz już o tym rozmawialiśmy. Ten temat budzi uzasadnione emocje, lęki, a także wpływa bezpośrednio na losy polityczne, nie tylko Niemiec i Polski, ale całej Europy (…) Jestem bardzo zadowolony z tego, że szukamy wspólnych rozwiązań. Rozwiązań symetrycznych, europejskich . Naszą troską jest i powinno być utrzymanie strefy Schengen - stwierdził.

Merz wskazał z kolei, że nowa polityka migracyjna Niemiec będzie prowadzona w taki sposób, by nie powodować "problemów naszym sąsiadom". Wskazał też, że nielegalna migracja musi być zwalczana na całym kontynencie .

- Jeśli wszyscy razem w UE damy sygnał tym, którzy zmierzają do Europy bez realnej możliwości wjazdu, szczególnie przemytnikom, wskażemy, że szlaki są o wiele trudniejsze i, że je zamkniemy, to będzie to wspólny i dobry sygnał - powiedział.