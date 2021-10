Donald Tusk: Świat zdębiał po wywiadzie polskiego premiera

Polska

Świat zdębiał po wywiadzie polskiego premiera, w którym zapowiada on III wojnę światową wywołaną konfliktem między Polską a Unia Europejską - napisał lider PO Donald Tusk. Odniósł się do wywiadu udzielonego przez Mateusza Morawieckiego dla dziennika "Financial Times".

Zdjęcie Donald Tusk na konferencji prasowej stoczył kilkuminutową dyskusję z jednym z dziennikarzy / Polsat News / materiały prasowe