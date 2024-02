W poniedziałek, na wniosek opozycji, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie parlamentu w sprawie akcesji Szwecji do NATO. Udział w nim wzięli ambasadorowie krajów należących do Sojuszu, w tym USA, Polski i Danii.

Mieli przegłosować wejście Szwecji do NATO. Posłowie Fideszu nie przyszli

Celem obrad miało być ratyfikowanie protokołu przystąpienia Szwecji do NATO . Do głosowania nie doszło, ponieważ koalicja Fidesz-KDNP zbojkotowała posiedzenie. Członkowie ugrupowania nie pojawili się na sali.

Węgry są jedynym krajem w Sojuszu Północnoatlantyckim, który nie poddał pod głosowanie wniosku Szwecji o dołączenie do NATO.

Mate Kocsis, lider frakcji parlamentarnej Fideszu przekazał w mediach społecznościowych, że "ratyfikacja przystąpienia Szwecji do NATO może nastąpić na początku zwykłej sesji parlamentarnej, ale będzie to wymagało spotkania obu premierów w Budapeszcie".

- To bardzo nieprzyjemne, że do dziś Fidesz blokuje przystąpienie Szwecji do NATO - powiedział w parlamencie Mate Kanasz-Nagy, poseł opozycyjnej partii LMP. Jak dodaje agencja Reutera, "jego słowa odbiły się echem w na wpół pustej sali, podczas gdy wysłannicy siedzieli na galerii dla publiczności".