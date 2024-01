Szwecja coraz bliżej NATO. Erdogan złożył podpis

Prezydent Turcji ratyfikował decyzję Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji. "Z radością przyjąłem zgodę Turcji na ratyfikację przystąpienia Szwecji do NATO. Tym samym osiągnięto kluczowy kamień milowy na drodze Szwecji do członkostwa w NATO" - napisał szwedzki premier na platformie X .

Szwecja bliżej NATO. Wszystko w rękach Viktora Orbana

Podziękowania Wielkiemu Zgromadzeniu Narodowemu Turcji złożył we wtorek premier Szwecji Ulf Kristersson. "Dziś jesteśmy o krok bliżej do pełnego członkostwa w NATO. Pozytywne jest to, że parlament Turcji głosował za przyjęciem wniosku Szwecji do NATO" - napisał w mediach społecznościowych.