Biden: Jeśli Rosja przeprowadzi inwazję, nie będzie Nord Stream 2

W poniedziałek kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent USA Joe Biden spotkali się w Białym Domu. Podczas wspólnej konferencji, przywódca RFN mówił o "zestawie działań", który Niemcom i USA "pozwoli szybko odpowiedzieć na agresję Rosji przeciwko Ukrainie". Nie wykluczył m.in. sankcji.



Scholz uściślił, że nadal ma nadzieję na "dyplomatyczne rozwiązanie sporów" - zarówno w dialogu bilateralnym, na forum NATO-Rosja oraz w formacie normandzkim. Dodał jednak, że jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę, USA i Europa będą całkowicie zjednoczone w odpowiedzi. -

Te kroki będą takie same i będą bardzo ciężkie dla Rosji - powiedział Scholz, pytany o los Nord Stream 2, czyli gazociągu łączącego jego państwo z Rosją.

Z kolei Joe Biden stwierdził, że jeśli Rosja zdecyduje się na inwazję, "Nord Stream 2 nie będzie". - Działamy z Niemcami ramię w ramię, by zapobiec dalszej rosyjskiej agresji. Są jednym z najbliższych sojuszników USA - powiedział Biden, zapewniając, że obie strony zgodziły się, że w takim przypadku nie może być powrotu do "business as usual".

Dla Scholza to pierwsza wizyta w USA, odkąd w grudniu objął stanowisko kanclerza. Przypada też na czas, kiedy solidarność Niemiec jako sojusznika jest kwestionowana przez część amerykańskich polityków i komentatorów.

Chodzi o niejednoznaczne sygnały płynące z Berlina, m.in. na temat przyszłości gazociągu Nord Stream 2. W wywiadzie dla "Washington Post" niemiecki przywódca nie odpowiedział wprost na pytanie, czy gazociąg zostanie uruchomiony w przypadku wznowienia rosyjskiej agresji.

Jednocześnie przedstawiciele administracji Bidena, w tym jego doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan, wielokrotnie w ostatnim czasie zapowiadali, że "tak czy inaczej" gaz nie popłynie tym rurociągiem, jeśli Moskwa zdecyduje się na inwazję na Ukrainę.