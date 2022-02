- Mamy nadzieję na zmianę myślenia ze strony Niemców - podkreślił Melnyk. Zdaniem ambasadora "Niemcy znajdują się na rozdrożu".

Ambasador Ukrainy apeluje do Niemców

- To kwestia pokoju lub wojny, to kwestia być albo nie być. Potrzebujemy najnowocześniejszej broni, Niemcy mogą to dostarczyć, Niemcy są w stanie to zrobić, a odmówić tego dzisiaj, to dla nas oznacza porzucenie Ukrainy - oświadczył dyplomata.

- Niemiecka opinia publiczna i rząd RFN muszą obudzić się ze snu, uznać powagę sytuacji i działać - powiedział Melnyk. - Proszę, pomóżcie nam zmienić kurs rządu, odłożyć na bok wszystkie partyjno-polityczne interesy i naprawdę zdać sobie sprawę z powagi chwili - apelował ambasador do niemieckiego społeczeństwa.

Kryzys na Ukrainie. Szef MSZ o tłumaczeniu Niemiec: Niesprawiedliwe

Odnosząc się do Rosji i jej prezydenta, Melnyk powiedział, że Władimir Putin "chce wymazać Ukrainę z mapy".

Niemiecki kanclerz Olaf Scholz powtórzył w niedzielę na krótko przed wyjazdem do Waszyngtonu na rozmowy z prezydentem USA Joe Bidenem, że rząd RFN nie zgadza się na dostawy broni na Ukrainę.

Temat ten będzie poruszany w czasie spotkania szefów dyplomacji Ukrainy i Niemiec w Kijowie. - Kwestia dostaw uzbrojenia na Ukrainę z Niemiec lub z krajów trzecich, które potrzebują zgody Niemiec, będzie jednym z tematów moich dzisiejszych rozmów z Annaleną Baerbock - zaznaczył Dmytro Kułeba.



Szef MSZ Ukrainy ocenił też tłumaczenie władz w Berlinie za "niesprawiedliwe". - Uważamy te wyjaśnienia za niesprawiedliwe i sądzimy, że istnieje przestrzeń dla głębszego zaangażowania Niemiec, musimy jednak uszanować stanowisko tego państwa. Nie oznacza to, że nie powinniśmy z nimi na ten temat rozmawiać - zaznaczył Kułeba.



Federalna minister obrony Niemiec Christine Lambrecht, odrzucając apele o dostawy broni na Ukrainę w związku z zagrożeniem rosyjską agresją oceniła pod koniec stycznia, że "niezbędne jest teraz zrobienie wszystkiego, aby doprowadzić do deeskalacji konfliktu". W rządzie federalnym kraju panuje "konsensus", iż dostawy broni na Ukrainę "nie byłyby obecnie pomocne".