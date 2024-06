Białoruś reaguje na notę protestacyjną z Polski. Rzuca oskarżeniami

Radosław Sikorski obiecuje: Białoruś odpowie za śmierć żołnierza

W czwartek Radosław Sikorski oświadczył w kontekście śmierci żołnierza, że "gdy ktoś na dzidzie umieszcza nóż i uderza przez płot, przez granicę państwową , funkcjonariusza polskiego państwa, to nie jest żadnym uchodźcom tylko zwykłym bandytą". Poinformował też, iż w tej sprawie trwa śledztwo i zażądał od władz Białorusi, by ustaliły tożsamość "tego mordercy" i wydały go Warszawie .

Wtedy właśnie zapowiedział złożenie noty protestacyjnej na ręce białoruskiego chargé d'affaires. - To jest jeden z długiego katalogu aktów nieprzyjaznych Białorusi wobec Polski, bo chcę żebyście państwo wiedzieli, że to nie jest przypadek, to nie jest indywidualna decyzja tych bandytów, którzy napadli na naszego żołnierza. Oni są do tego przez stronę białoruską szkoleni - uznał.