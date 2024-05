Białoruś chciała się pochwalić. "Coś poszło nie tak"

Białoruskie władze ogłosiły we wtorek "niespodziewaną inspekcję środków przenoszenia taktycznej broni, w tym wyrzutni Iskander i samolotów Su-25. Są one przystosowane do przenoszenia rosyjskiej taktycznej broni jądrowej".

Białoruś chwali się sprzetem

Resort obrony postanowił pochwalić się inspekcją. W tym celu udostępniono wideo, na którym szef sztabu generalnego Białorusi gen. Wiktar Hulewicz komentuje działania. Na nagraniu widać lądowanie samolotu Su-25, który rzekomo może przenosić broń taktyczną. Reklama

"Zdaje się, że ministerstwo pospieszyło się z publikacją filmu. Autorzy postanowili wyretuszować niektóre części samolotu, ale coś poszło nie tak" - komentuje białoruska Nasza Niwa.

Propagandyści starali się zamazać niektóre części maszyny, prawdopodobnie po to, by ewentualni przeciwnicy nie zdołali zobaczyć przenoszonej przez Su-25 broni. Zrobili to na tyle nieudolnie, że na niektórych ujęciach widać, że to co miało rzekomo być rakietą jądrową w rzeczywistości jest zwykłymi podwieszanym zbiornikiem na paliwo.

Co więcej, autorzy nagrania niestarannie ukryli numer pokładowy maszyny - łatwo bowiem dojrzeć, że na kadłubie samolotu namalowane są cyfry 2 i 4.

Białoruś. Czy Moskwa zgodziła się na manipulację?

Szczegóły na temat "niespodziewanej inspekcji" rzekomo z taktyczną bronią nuklearną ujawnił sam Alaksandr Łukaszenka. Według dyktatora ma odbyć się "dostarczenie amunicji z bronią nuklearną do jednostek wojskowych rakietowych i lotniczych, ich załadunek na wyrzutnie i zawieszenie na samolotach".

Biełsat zaznacza, że nie jest do końca jasne, czy Moskwa zgodziła się na tak swobodną manipulację dostarczoną Białorusi bronią jądrową - ćwiczenia mogą być bowiem elementem dezinformacji. Reklama

Rosyjskie ministerstwo obrony ogłosiło w poniedziałek, że w odpowiedzi na prowokacyjne oświadczenia i groźby przedstawicieli państw zachodnich pod adresem Rosji w najbliższym czasie przeprowadzi ćwiczenia, których scenariusz zakłada użycie broni jądrowej o charakterze innym niż strategiczny.

Białoruś. Rozkaz miał wydać sam Łukaszenka

Według oświadczenia szefa białoruskiej Rady Bezpieczeństwa Alaksandra Wolfowicza, cytowanego przez media państwowe, inspekcja odbywa się w związku z rosyjskimi ćwiczeniami i jest z nimi zsynchronizowana. Rosjanie nie ogłaszali daty manewrów.

Minister obrony Białorusi Wiktor Chrenin oświadczył we wtorek, że "niespodziewana inspekcja środków do przenoszenia niestrategicznej broni jądrowej odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Alaksandra Łukaszenki".

- W stan gotowości do wypełnienia zadań został postawiony dywizjon zestawu operacyjno-taktycznego Iskander i eskadra samolotów Su-25 - oświadczył Chrenin.

Dodał, że w trakcie inspekcji "sprawdzony zostanie cały kompleks działań, planowanie, przygotowanie i zastosowanie taktycznej broni jądrowej". Reklama

