Bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim stało się jeszcze ważniejsze po ataku Rosji na Ukrainę i to właśnie wtedy Niemcy odkryły, jak duże geopolityczne znaczenie ma akwen. To Berlin odgrywa kluczową rolę w ochronie Bałtyku w ramach działającego od niedawna centrum dowodzenia NATO do monitorowania tego regionu. Dochodzi do tego również plan rozmieszczenia niemieckiej brygady na Litwie, co wpisuje się w "epokową zmianę" polityki obronnej zapowiadanej przez Olafa Scholza.