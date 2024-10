Błyskawiczna reakcja Moskwy na doniesienia niemieckich służb specjalnych. Przedstawiciele tamtejszego wywiadu w poniedziałek mówili m.in., że Rosja będzie zdolna zaatakować teren NATO najpóźniej do końca dekady. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stanowczo zaprzeczył głosom z Niemiec i podkreślił, że to Sojusz dąży do zwarcia z Moskwą.