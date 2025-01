Podczas gdy w Polsce i reszcie Europy śniegu jest jak na lekarstwo, w części Rosji pojawiła się go cała masa. Wyjątkowo intensywnych śnieżyc doświadczają od kilku dni mieszkańcy wyspy Sachalin na wschodzie Rosji. Masa śniegu sparaliżowała tamtejszy transport, a mieszkańcy muszą odkopywać całkowicie zasypane samochody.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Sachalin zasypany śniegiem

Do piątku włącznie na całej wyspie obowiązuje żółte ostrzeżenie przed silnym wiatrem, dochodzącym do około 60 km/h. W weekend wiatr ma ucichnąć na tyle, by alerty nie były już potrzebne.