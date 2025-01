Europa walczy z zimą. We Francji są ofiary

Dwie osoby nie przeżyły ataku zimy we Francji. Jedna z nich zginęła w wyniku upadku, zaś inna zmarła z powodu hipotermii. W wielu miejscach z powodu śnieżycy lub oblodzenia dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń. W wypadkach rannych zostało ponad 20 osób. Miejscami warunki na drogach są tak złe, że trzeba było ograniczyć ruch ciężarówek. Do poważnych utrudnień doszło również w sąsiedniej Belgii. Z lotniska w Brukseli trzeba było odwołać kilka lotów, w tym do Warszawy.