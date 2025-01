Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda śmiertelnie niebezpieczna

To właśnie w południowych stanach zgłaszane są zgony spowodowane złą pogodą. Do środy wieczorem siedem zgonów zanotowano w Teksasie , dwa w Alabamie , a jedna osoba zmarła w Georgii .

We wtorek w USA fatalna pogoda doprowadziła do odwołania ponad 2000 lotów, zaś w środę było to 1800 lotów. Przez całą środę z Międzynarodowego Lotniska imienia Louisa Armstronga w Nowym Orleanie nie wystartował żaden samolot.