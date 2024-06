Atak na premier Danii. Nowe informacje o stanie zdrowia

Zaznaczono, że premier jest "wstrząśnięta tym incydentem". Atak w centrum Kopenhagi doprowadził do zmiany planów polityk . Postanowiła odwołać udział w planowanych na sobotę wydarzeniach.

Atak na premier Danii. Fala komentarzy

"Atak na duńską premier Mette Frederiksen to niedopuszczalny akt przemocy, który stanowi atak na samo serce wartości demokratycznych" - zaznaczyła włoska premier Giorgia Meloni .

Szefowa KE "zszokowana" po ataku na duńską premier

"Byłam zszokowana wiadomością o ataku na premier. Potępiam ten straszny czyn, który jest sprzeczny ze wszystkim, w co wierzymy i o co walczymy w Europie. Życzę ci siły i odwagi - wiem, że masz ich pod dostatkiem" - napisała w sieci szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, odnosząc się do duńskiej polityk.