Wojna na Ukrainie. Jen Stoltenberg o celach w Rosji

Szef NATO wezwał także do dyskusji na temat ograniczeń w dostawie broni na Ukrainę. Skomentował, że może to być szansa, by dać Ukraińcom możliwość obrony. - Nadszedł czas, aby rozważyć niektóre ograniczenia broni, które Ukraina otrzymywała od sojuszników NATO - wyjaśnił.

Ukraina. Zachodnia broń do celów w Rosji?

W ostatnich tygodniach kraje zachodnie wyrażały jednak podzielone opinie co tego, czy ukraińskie wojsko powinno mieć możliwość atakowania celów na terytorium Rosji. Jedni sojusznicy uważają, że jest to uzasadniona samoobrona, inni wyrażają obawę czy takie działania nie wciągnął Zachód w konflikt .

Odmienne zdanie ma co to tego ma szef norweskiego MSZ, który wraził zgodę na użycie broni do celów na terytorium Rosji. - Ukraina może użyć zachodniej broni do celów na terytorium Rosji - ocenił Espen Barth Eide. Zaznaczył jednak, że chce zachować ostrożność w sprawie zgody na wykorzystanie norweskich systemów zbrojeniowych.