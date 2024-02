- Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiem czy odzyska Krym , ale wierzę, że odzyska Donieck i Ługańsk. Krym jest miejscem szczególnym, również ze względów historycznych. Ponieważ w istocie, jeśli popatrzymy historycznie, to przez więcej czasu był w gestii Rosji - mówił prezydent.

Andrzej Duda o Krymie. Tłumaczył swoje słowa podczas wizyty w Kenii

Mimo to z pytaniami o swoje słowa zmierzył się także w Afryce. W poniedziałek, podczas wizyty w Kenii , zapytano go również o wojnę Rosji z Ukrainą i okupację Krymu.

- Jeżeli chodzi o mój piątkowy wywiad, proszę brać pod uwagę jego konwencję. To nie była napięta rozmowa z politykiem. To był wywiad, który po części traktowaliśmy jako spokojną, luźną rozmowę na różne tematy, niekoniecznie bardzo poważne - rozpoczął prezydent RP.

- Ale temat, którego dotknęli redaktorzy, był bardzo poważny i po części wybiegłem myślami do różnych dyskusji , które słyszę na arenie międzynarodowej. Jeśli chodzi o nasze stanowisko wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę i tego, w jaki sposób musi zakończyć się wojna, to jest przywrócenie prawa międzynarodowego - wskazał, zaznaczając, że oznacza to "powrót Ukrainy do jej międzynarodowo uznanych granic (...), czyli również Krymu".

Andrzej Duda wskazał, jak powinna zakończyć się wojna w Ukrainie

- Rosja nie może wygrać tej wojny. Jeśli wygra, zaatakuje znowu. My, Polacy, mówimy to z całą odpowiedzialnością, my wiemy, co to znaczy rosyjski imperializm, doświadczyliśmy go na przestrzeni ostatnich stuleci kilkukrotnie - wskazał.