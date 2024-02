"Krym to Ukraina: jest i pozostanie" - napisał ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz i podkreślił, że deokupacja półwyspu to zadanie i obowiązek. "Zrobimy to bez wątpienia" - przekazał. Jednoznaczna deklaracja dyplomaty nastąpiła kilkanaście godzin po tym, jak prezydent Andrzej Duda przyznał, że nie wie, czy Ukrainie uda się odzyskać Krym. Przywódca mówił przy tym, że region "historycznie przez więcej czasu był w gestii Rosji".