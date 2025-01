- Gdyby miały być jakieś pochopne decyzje, to pewnie dawno byłyby przez pana prezydenta Donalda Trumpa zapowiadane - stwierdził Duda.

Według prezydenta "Donald Trump bardzo spokojnie rozważa , jakie są realne możliwości działania w takim kierunku, aby po pierwsze rzeczywiście doprowadzić do zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę, a po drugie, żeby Ukraina trwała ".

Wojna w Ukrainie. Andrzej Duda o bezpieczeństwie pod wodzą Donalda Trumpa

Do nadchodzącej prezydentury Donalda Trumpa odniósł się podczas spotkania z mediami także Wołodymyr Zełenski. Zdaniem prezydenta Ukrainy istotne jest, by po inauguracji Trumpa "Ukraina i Polska były jednymi z najważniejszych sojuszników". - To bardzo ważne bezpieczeństwa dla naszej przestrzeni powietrznej - zaznaczył.