We wtorek Pentagon poinformował, że dwaj amerykańscy oficerowie dzień wcześniej obserwowali manewry wojskowe Zapad-2025, które od piątku odbywały się na 41 poligonach na Białorusi i w Rosji.

Zapad-2025. Amerykanie obserwowali manewry

- Ambasada USA w Mińsku na Białorusi otrzymała zaproszenie dla naszego attaché wojskowego na obserwowanie ćwiczeń Zapad-2025 na Białorusi. Przyjęliśmy to zaproszenie w świetle ostatnich owocnych kontaktów dwustronnych między naszymi krajami - powiedział rzecznik Pentagonu Sean Parnell.

Dodał, że "obserwowanie ćwiczeń jest powszechną praktyką wśród innych armii, a attaché wojskowy USA jest częścią większej grupy międzynarodowych obserwatorów. Ze względu na dogodny termin, nowy attaché wojskowy mógł uczestniczyć w nich jednocześnie z ustępującym attaché".

Białoruskie ministerstwo obrony opublikowało nagranie, na którym widać dwóch amerykańskich oficerów dziękujących szefowi resortu Wiktarowi Chreninowi za zaproszenie i ściskających mu dłoń.

Zapad-2025. Wspólne ćwiczenia Rosji i Białorusi

Manewry Zapad-2025 rozpoczęły się w ubiegły piątek i zakończyły we wtorek. Według Władimira Putina wzięło w nich udział ok. 100 tys. żołnierzy oraz 10 tys. jednostek sprzętu wojskowego.

Ćwiczenia obejmowały m.in. symulacje nuklearne, manewry kompleksów rakietowych Iskander-M w obwodzie królewieckim oraz działania lotnictwa strategicznego - od patroli bombowców Tu-22M3 i Tu-160 nad Morzem Barentsa po ostrzeliwanie celów naziemnych przez Su-34.

Rosyjskie ministerstwo obrony informowało również, że "rosyjska fregata zniszczyła pozorowany cel rakietą Cyrkon" oraz że załogi ćwiczyły elektroniczne wystrzeliwanie pocisków manewrujących w kierunku "celów o krytycznym znaczeniu dla symulowanego wroga".

Rosyjski resort podkreślał, że zadania szkoleniowo-bojowe realizowano z wykorzystaniem doświadczeń ze - jak określono - "specjalnej operacji wojskowej" w Ukrainie.

Ćwiczenia spotkały się ze stanowczą reakcją państw wschodniej flanki NATO - Polska, Litwa i Łotwa zaostrzyły środki bezpieczeństwa, a Warszawa dodatkowo zamknęła granicę z Białorusią.

- Ruch zostanie wznowiony, ale tylko wtedy, gdy będziemy pewni, że bezpieczeństwo Polaków jest zagwarantowane, że nie grożą nam żadne prowokacje - podkreślał szef MSWiA Marcin Kierwiński.

"Wydarzenia": "Czyśćcie maszyny i drogi". Burmistrz apeluje do rolników Polsat News