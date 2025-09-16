Władimir Putin w mundurze. Zjawił się na ćwiczeniach Zapad 2025

Monika Bortnowska

Ubrany w wojskowy mundur Władimir Putin pojawił się na poligonie Mulino w obwodzie niżnonowogrodzkim - poinformował Reuters, powołując się na rosyjską telewizję państwową. Prezydent Rosji osobiście obserwował manewry Zapad 2025. - Ćwiczymy tam wszystko. Oni (Zachód) też to wiedzą, nie ukrywamy tego - mówił z kolei Łukaszenka.

Władimir Putin obejrzał wystawy broni i specjalistycznego sprzętu wojskowego w ostatni dzień ćwiczeń Zapad 2025
Władimir Putin obejrzał wystawy broni i specjalistycznego sprzętu wojskowego w ostatni dzień ćwiczeń Zapad 2025X / TASSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Władimir Putin obserwował manewry Zapad-25 na poligonie Mulino.
  • Ćwiczenia wojskowe obejmowały szeroki zakres działań wojskowych, w tym użycia taktycznej broni jądrowej.
  • W manewrach uczestniczyły nie tylko Rosja i Białoruś, ale również m.in. Indie i Iran.
Władimir Putin w wojskowym mundurze osobiście obserwował manewry na poligonie Mulino w obwodzie niżnonowogrodzkim.

Jak podaje Reuters, prezydent Rosji oświadczył, że manewry Zapad 2025 miały być testem "bezwarunkowej ochrony suwerenności i integralności terytorialnej 'państwa związkowego', czyli Rosji i Białorusi".

Ponadto Putin poinformował, że w trwających od piątku manewrach brało udział około 100 tys. żołnierzy i wykorzystano w nich około 10 tys. sztuk sprzętu wojskowego.

    Zapad 2025. Wizyta Władimira Putina na poligonie

    Podczas wizyty na poligonie Mulino prezydent Rosji zobaczył także wystawę broni i specjalnego sprzętu wojskowego - poinformował korespondent rosyjskiej agencji TASS.

    Wystawa została podzielona na cztery części: w Strefie Ulicznej zaprezentowano wozy dowodzenia, prototypy broni oraz pojazdy dla grup szturmowych, takie jak buggy czy motocykle. W części zamkniętej pokazano m.in. systemy do wykrywania i zwalczania dronów, uzbrojenie dla mobilnych grup ogniowych, sprzęt rozpoznawczy oraz różne typy broni strzeleckiej. Całość uzupełniała ekspozycja poświęcona rozwojowi nowego sprzętu wojskowego.

    Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że bombowce strategiczne Tu-160, zdolne do przenoszenia broni jądrowej, ćwiczyły wystrzeliwanie pocisków manewrujących nad Morzem Barentsa. Bombowce przelatywały nad neutralnymi wodami przez około cztery godziny, eskortowane przez myśliwce MiG-31.

    Powiadomiono też, że piechota morska, należąca do rosyjskiej Floty Północnej, ćwiczyła w obwodzie murmańskim odpieranie ataku desantowego sił wroga. Na nagraniu wideo widać, jak wojska, wspierane przez śmigłowce szturmowe i myśliwce, używają transporterów opancerzonych, dronów, granatników przeciwpancernych i broni automatycznej, powstrzymując wyimaginowanego przeciwnika.

    W obwodzie królewieckim ćwiczono użycie radioteleskopu Torn-MDM, przeznaczonego do wykrywania położenia sił wroga.

    Łukaszenka o manewrach Zapad: "Ćwiczymy tam wszystko"

    Alaksandr Łukaszenka oświadczył, że podczas manewrów ćwiczono użycie rosyjskiej taktycznej broni jądrowej. Według białoruskich mediów państwowych, w ćwiczeniach wykorzystano również rosyjski hipersoniczny pocisk rakietowy Oriesznik, którego Rosja użyła po raz pierwszy w ubiegłym roku w wojnie z Ukrainą.

    - Ćwiczymy tam wszystko - mówił Łukaszenka, cytowany przez państwową agencję BiełTA. - Oni (Zachód) też to wiedzą, nie ukrywamy tego. Od strzelania z konwencjonalnej broni po głowice jądrowe. Powtórzę, musimy być w stanie to wszystko umieć. W przeciwnym razie, po co mieliby przebywać na terytorium Białorusi? - argumentował.

    Ćwiczenia Zapad 2025

    W manewrach, które odbyły się na 41 poligonach, wzięły udział - obok Rosji i Białorusi - także inne kraje, reprezentujące organizacje takie jak ODKB (Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym), Wspólnota Niepodległych Państw i Szanghajska Organizacja Współpracy.

    Były także kontyngenty z Indii, Iranu oraz z krajów afrykańskich - Burkina Faso, Nigru i Mali.

    Ćwiczenia Zapad są organizowane od lat 70. XX wieku. Początkowo uczestniczyły w nich państwa Układu Warszawskiego. Po rozpadzie ZSRR, w obecnej formule zorganizowano je po raz pierwszy w 1999 roku. Od tamtej pory odbywają się co cztery lata.

    Źródło: TASS

