Ostatnie godziny Zapad-2025. Rosjanie ćwiczyli atak na "symulowanego wroga"

Joanna Mazur

"Rosyjskie strategiczne bombowce rakietowe Tu-160 wykonały lot nad neutralnymi wodami Morza Barentsa" - przekazała Moskwa, informując o kolejnych manewrach przeprowadzonych w ramach ćwiczeń Zapad-2025. Lot maszyn trwał około czterech godzin. Wtorek jest ostatnim dniem wojskowych manewrów na Wschodzie.

Ćwiczenia Zapad 2025. Rosyjskie bombowce Tu-160 przelatywały nad Morzem Barentsa
Ćwiczenia Zapad 2025. Rosyjskie bombowce Tu-160 przelatywały nad Morzem BarentsaNurPhoto / ContributorGetty Images

W skrócie

  Rosja i Białoruś przeprowadzają intensywne ćwiczenia wojskowe Zapad-2025, angażując bombowce Tu-160 nad Morzem Barentsa.
  W obwodzie królewieckim użyto systemów rakietowych Iskander-M oraz ćwiczono współpracę dowództw w czasie rzeczywistym i odpieranie symulowanych ataków.
  Polska zamknęła granicę z Białorusią w reakcji na manewry, uznając je za zagrożenie dla bezpieczeństwa i domagając się gwarancji bezpieczeństwa przed wznowieniem ruchu.
Ministerstwo Obrony Rosji przekazało w komunikacie informacje o kolejnych manewrach, które wykonano w ramach ćwiczeń Zapad 2025. To prawdopodobnie jedne z ostatnich manewrów podczas tegorocznego szkolenia wojsk rosyjskich i białoruskich, ponieważ edycja ta teoretycznie kończy się we wtorek.

Zapad-2025. Rosyjskie bombowce nad Morzem Barentsa. Lot trwał kilka godzin

W komunikacie podkreślono, że w ramach ćwiczeń Zapad-2025 "rosyjskie strategiczne bombowce rakietowe Tu-160 wykonały lot nad neutralnymi wodami Morza Barentsa". Jak dodano, przelot maszyn trwał około cztery godziny.

"Podczas wykonywania misji szkoleniowej w zakresie walki załogi ćwiczyły elektroniczne wystrzeliwanie pocisków manewrujących z powietrza w kierunku celów o krytycznym znaczeniu dla symulowanego wroga" - podkreślono w raporcie.

W ramach manewrów wojskowych Zapad 2025 Rosja wysłała bombowce Tu-22M3 nad Morze Barentsa
Ukraina - Rosja

Bombowce krążyły przez cztery godziny. Patrole Rosji na neutralnych wodach

Dawid Szczyrbowski
    Co więcej, rosyjskie ministerstwo obrony przekazało, że samoloty Tu-160, należące do Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej, były eskortowane przez myśliwce przechwytujące dalekiego zasięgu MiG-31.

    "Zadania szkoleniowo-bojowe były wykonywane z uwzględnieniem doświadczenia bojowego zdobytego podczas specjalnej operacji wojskowej" - dodał resort. Mianem "specjalnej operacji wojskowej" Moskwa wciąż nazywa pełnoskalową wojnę w Ukrainie.

    Rosja i Białoruś ćwiczą w obwodzie królewieckim. Użyto systemów Iskander-M

    W poprzednim komunikacie Rosjanie informowali o patrolowaniu neutralnych wód na Morzu Barentsa - również w ramach ćwiczeń Zapad - przez bombowce rakietowe Tu-22M3.

    Wcześniej natomiast Moskwa przekazała w raporcie z przeprowadzanych manewrów, że "rosyjska fregata zniszczyła pozorowany cel rakietą Cyrkon". Jak wówczas informowano, w ćwiczeniach brały też udział samoloty myśliwsko-bombowe Su-34, które ćwiczyły ostrzeliwanie celów naziemnych.

    Ćwiczenia wojskowe prowadzone przez Rosję i Białoruś intensyfikowane są także w obwodzie królewieckim. To właśnie tam "odbywały się ćwiczenia operacyjno-taktycznych kompleksów rakietowych Iskander-M".

    W trakcie ćwiczeń Zapad 2025 Rosja wystrzeliła pocisk Cyrkon
    Świat

    Rosyjski pokaz siły. Wystrzelono hipersoniczny pocisk Cyrkon

    Marta Stępień
      Ministerstwo Obrony Rosji informowało przy tym, że na tym terenie "przećwiczono algorytmy współpracy i podejmowania decyzji przez punkty dowodzenia w czasie rzeczywistym, manewry wysuwania kompleksów do obszarów zastosowań bojowych, odparcie ataku symulowanego przeciwnika".

      Polska zamknęła granicę z Białorusią. Powodem ćwiczenia Zapad

      W związku z ćwiczeniami Zapad 2025 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski zdecydowało się zamknąć ruch graniczny na granicy z Białorusią. Szef resortu Marcin Kierwiński podkreślał, że manewry te "wymierzone są wprost w Polskę, UE".

      Jak ocenił, podczas nich "ćwiczone są agresywne wobec naszego kraju warianty wojenne". - Ruch zostanie wznowiony, ale tylko wtedy, gdy będziemy pewni, że bezpieczeństwo Polaków jest zagwarantowane, że nie grożą nam żadne prowokacje - mówił Kierwiński.

      Zanim decyzja polskiego MSWiA zaczęła obowiązywać, biuro prasowe MSZ Białorusi wyraziło swój protest przeciwko ruchowi Polski o zamknięciu granicy. Z kolei rzeczniczka MSZ Rosji Marija Zacharowa wzywała Warszawę "do jak najszybszego ponownego rozważenia decyzji".

      Źródła: Ukraińska Prawda, Interfax, Interia

      Zapad. Rosyjski bombowiec strategiczny. Zdjęcie ilustracyjne
      Świat

      Manewry Zapad-2025. Rosyjskie bombowce na niebie, wystrzelono rakiety Onyx

      Marcin Jan Orłowski
