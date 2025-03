Jak się okazuje, w całej sytuacji Musk - stojący na czele amerykańskiego Departamentu Wydajności Rządu (DOGE) - mógł być głównym podżegaczem do podjęcia przed administrację Trumpa stanowczych działań wobec Republiki Południowej Afryki .

USA kontra RPA. Ambasador afrykańskiego państwa uznany za persona non grata

" Ebrahim Rasool jest politykiem podżegającym do nienawiści rasowej, który nienawidzi Ameryki i nienawidzi prezydenta USA. Nie mamy o czym rozmawiać" - przekonywał amerykański sekretarz stanu. Dyplomata uzyskał za oceanem status "persona non grata" .

Rubio powołał się na doniesienia prawicowego portalu Breitbart, który cytował niedawne wypowiedzi Ebrahima Rasoola. Ten miał mówić, że to "co rozpoczyna Donald Trump, to atak na urzędujących, na tych, którzy są u władzy, poprzez mobilizację supremacji przeciwko urzędującym, w kraju i za granicą".