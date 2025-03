Portal t-online dowiedział się w odpowiednich oddziałach departamentu zdrowia, że niepokój jest częściowo uzasadniony. Choć, jak zaznacza organ, minęło zbyt mało czasu od zawieszenia odbioru śmieci, by ocenić jego wpływ na populację szczurów, to sama ich zdolność przenoszenia chorób bezpośrednio do domostw może być problematyczna.