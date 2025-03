Sikorski rozmawiał z człowiekiem Trumpa. Resort ujawnia szczegóły

Tematem były trwające w Arabii Saudyjskiej negocjacje między delegacjami z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych . - Była to dobra rozmowa, która mam nadzieję rozwiała trochę naszych europejskich obaw. Była ona skierowana do europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych - powiedział Wroński.

- Stanowisko Polski brzmi: wspieramy Ukrainę - powtórzył i dodał, że nic nie może odbywać się ponad głowami władz w Kijowie i to one powinny decydować o warunkach pokoju.

Komentując amerykańsko-rosyjski dialog podkreślił, że Polska oczekuje "doprowadzenia do sprawiedliwego pokoju ". - Przy czym pamiętajmy - to Rosja jest agresorem, a Ukraina się broni - zaakcentował.

- Akurat to pytanie padło do pana Marco Rubio przed spotkaniem w Arabii - odparł Wroński i przytoczył wypowiedź przedstawiciela Waszyngtonu. - Odpowiedział, że nie pogorszy to relacji polsko-amerykańskich, bo Polska jest bardzo dobrym sojusznikiem USA, NATO i stanowi przykład - tłumaczył wypowiedź Rubio.