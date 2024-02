Do pomyłki doszło w poniedziałek 26 lutego. Jak powiadomiono, załoga niemieckiej fregaty niespodziewanie zauważyła drona na radarze i skontaktowała się z członkami amerykańskiej misji Prosperity Guardian.

Okazało się, że oni również nie wiedzieli, że nad Morzem Czerwonym dojdzie do przelotu drona, który najprawdopodobniej był związany z inną misją prowadzoną przez armię USA.

Morze Czerwone. Niemcy mogli zestrzelić dron USA

W środę 28 lutego niemieckie Ministerstwo Obrony potwierdziło , że doszło do zdarzenia. Rzecznik powiadomił jedynie, że załoga fregaty otworzyła ogień.

- Nie był to dron należący do wroga, ale to okazało się po czasie - powiedział Michael Stempfle, bez zdradzania szczegółów incydentu.