Po przejęciu władzy przez talibów w sierpniu 2021 roku, przemoc w Afganistanie drastycznie spadła. Zmieniło się to w ubiegłym roku, kiedy w państwie położonym w Azji Południowej doszło do serii masowych ataków, do których przyznało się działające w tym kraju Państwo Islamskie - informuje agencja AFP.

Talibowie postanowili działać. W poniedziałek rzecznik rządu talibów Zabihullah Mujahid poinformował, że podczas przeprowadzonej w niedzielę wieczorem operacji zabito Qari Fateha, regionalnego szefa wywiadu i operacji Państwa Islamskiego.