Nie żyje lider Państwa Islamskiego. "Zginął w walce"

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk Świat

Dżihadystyczna organizacja Państwo Islamskie (IS) poinformowała w środę, że Abu al-Hasan al-Haszemi al-Kurajszi, który kierował tym ugrupowaniem od marca, zginął w walce. To już drugi lider IS zabity w 2022 roku.

Zdjęcie Jeden z bojowników Państwa Islamskiego / AFP