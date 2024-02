Nowe informacje z Rosji. Dotyczą ciała Aleksieja Nawalnego

Rosja. Nowe informacje ws. ciała Aleksieja Nawalnego

Kira Jarmysz przekazała, że nie wie, czy władze pozwolą na zorganizowanie pogrzebu "tak, jak chce tego rodzina i tak, jak zasługuje na to Aleksiej". Jarmysz dodała, że matka Nawalnego, Ludmiła Nawalna nadal przebywa w Salechardzie . Dodała, że poinformuje, gdy tylko pojawią się nowe wiadomości w tej sprawie.

W piątek rzeczniczka prasowa informowała o ultimatum, jakie rosyjskie władze postawiły matce Aleksieja Nawalnego. "Albo w ciągu trzech godzin wyrazi zgodę na pogrzeb syna bez udziału żałobników albo zostanie on pochowany w łagrze" - napisała Jarmysz.

Śmierć Aleksieja Nawalnego. Przebywał w kolonii karnej

Matka i żona Nawalnego dzień później przybyły do kolonii karnej, ale nie dopuszczono ich do zmarłego. Różne kraje, w tym Polska oskarżają o śmierć opozycjonisty rosyjskie władze, do wyjaśnień wezwano rosyjskich ambasadorów w wielu europejskich stolicach.