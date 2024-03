Rosja. Obserwowała wybory. Aresztowano ją za sweter

Podczas trzydniowego głosowania doszło do wielu zakłóceń oraz zatrzymań. Jedną z aresztowanych osób jest Vera Indienko , która była obserwatorką wyborów w Moskwie. Kobietę zatrzymano 16 marca w jednym z lokali wyborczych w Moskwie. Jak podało Radio Swoboda, Indienko zwróciła na siebie uwagę poprzez zdjęcie, jakie opublikowała w jednej z aplikacji - na fotografii była ubrana w sweter w niebiesko-białe paski.

Ubiór, zdaniem pozostałych obserwatorów był swego rodzaju wezwaniem do "podpalenia" lokalu. Z kolei sąd uznał, że sweter w białe i niebieskie pasy nawiązuje do symboli, jakimi posługuje się Legion Wolności Rosji, formacja składająca się z rosyjskich ochotników walczących po stronie Ukrainy . Kobieta bez powodzenia próbowała tłumaczyć, że zdjęcie dodała około trzech lat temu i nigdy nie słyszała o wspomnianym legionie.

Wybory prezydenckie w Rosji. Światowy przywódcy niemal jednomyślni

Spodziewana wygrana Władimira Putina nie pozostała bez komentarza światowych przywódców, którzy zareagowali niemal identycznie. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w komunikacie przekazało, że "wybory prezydenckie w Rosji nie są legalne, demokratyczne, ani uczciwe". Z kolei prezydent Ukrainy wskazał, że to co odbywało się przez ostatni weekend było "symulacją", która jest potrzebna Putinowi do zaspokojenia własnych ambicji.