Czarnobyl leży 110 kilometrów na północ od Kijowa. W czasach Związku Radzieckiego zbudowano tam elektrownię jądrową, która z czasem miała stać się największym tego typu obiektem na świecie. Ambitne plany przerwał rok 1986.

Doszło wówczas do awarii w czwartym energobloku elektrowni. Tragedia była sumą błędów konstrukcyjnych radzieckich elektrowni oraz błędu człowieka. Operatorzy bloku za wszelką cenę chcieli przeprowadzić zlecony im eksperyment pracy reaktora, doprowadzając do skraju wytrzymałości.

Wybuch w elektrowni rozerwał osłonę reaktora, uwalniając niebezpieczne pierwiastki, które zagrażały ludziom. Na miejscu awarii pierwsi byli strażacy, którzy próbowali gasić pożar bloku elektrowni. Zostali tak napromieniowani, że większość z nich zmarła w męczarniach w kilka dni od tragedii.

