Renesansowa, rzeźbiona płyta nagrobna wykonana z piaskowca znajdowała się na prywatnej posesji w jednej z nadmorskich miejscowości w powiecie gryfickim . Zdjęcia zabytku trafiły do nadkom. dr. Marka Łuczaka, specjalisty z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecin ie, który zajmuje się m.in. poszukiwaniem skradzionych dzieł sztuki.

- Kiedy zobaczyłem zdjęcia, wiedziałem, że to płyta z Dolnego Śląska lub Łużyc , na Pomorzu takich nie spotkamy. Byłem pewien, że to jest rzecz przywieziona, prawdopodobnie skradziona - powiedział nadkom. Łuczak. Pytany o wartość znaleziska stwierdził, że można ją szacować na kilkadziesiąt tysięcy euro.

Zachodniopomorskie. Płyta nagrobna odnaleziona

Na płycie znajdowały się inskrypcje, dzięki którym ustalono, że jest to część nagrobka Christiny von Schöneich z d. von Panwitz, żony Philippa II von Schöneich zm. w 1589 r. Nadkom. Łuczak poprosił o pomoc Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) w Warszawie , by sprawdzono, czy płyta figuruje w wykazie skradzionych zabytków.

Zwrócił się także do lubuskich i dolnośląskich wojewódzkich konserwatorów oraz lokalnych oddziałów NID, by przejrzały dokumentację i pomogły ustalić miejsca, w których rodzina von Schöneich miała swoje majątki oraz gdzie były miejsca pochówków.

Zachodniopomorskie. Płyta nagrobna odzyskana po 25 latach

Dzięki pracy historyków ustalono, że Christina von Schöneich była córką Antona von Panwitz (Pannwitz) z Kathel lub Katlow, urodziła ośmioro dzieci. Philipp von Schöneich był w latach 1520-1531 odnotowany jako właściciel dóbr w Zajączku, pow. żarski (Hasel Kreis Sorau). Do rodziny dobra należały jeszcze w 1864 roku. Zawęziło to obszar poszukiwań do pogranicza woj. dolnośląskiego i lubuskiego.