Dang Tien Lam, sześciolatek z Wietnamu, wybrał się w poniedziałek 17 sierpnia nad strumień wraz z dziewięciorgiem innych dzieci. Podczas zabawy zdecydował się na przechadzkę. Zgodnie z lokalnymi raportami cytowanymi przez BBC, chłopiec zawędrował na wzgórza i do lasu, skąd nie udało mu się znaleźć drogi powrotnej. Do poszukiwań zmobilizowano prawie 200 policjantów, żołnierzy i lokalnych wolontariuszy.

Wietnam. Zakończono poszukiwania sześciolatka. Błąkał się po lesie przez pięć dni

W sieci opublikowano zdjęcia wykonane po znalezieniu chłopca i wyniesieniu go z lasu. Widać na nich, jak miejscowi opiekują się dzieckiem i częstują go jedzeniem. Chłopiec ma na sobie bardzo zabrudzoną czerwoną koszulkę i szorty.

Jadł dzikie owoce i pił wodę ze strumienia. Chłopca znaleziono po pięciu dniach

Policja oceniła, że to "cud", że Lam został odnaleziony żywy. "Gratulujemy bezpiecznego powrotu do rodziny" - napisali funkcjonariusze w poście na Facebooku.

Prowincja Yen Bai to gęsto zalesiony, górzysty teren. Leży w północnej części Wietnamu, gdzie panuje klimat monsunowy, dzięki czemu utrzymuje się tam stosunkowo stabilna temperatura, zazwyczaj około 18 do 20 stopni Celsjusza. Lasy rozciągają się tam na 312 tys. hektarów, co stanowi 63 proc. całego terenu. Lato trwa od maja do października, zbiegając się z porą deszczową. W tym czasie Yen Bai obfituje w opady deszczu, którym towarzyszą silne wiatry, co może prowadzić do gwałtownych powodzi.