Człowiek-choinka zatrzymany. Zniszczył 21 samochodów na parkingu

Policja zatrzymała mężczyznę, który uszkodził 21 samochodów należących do firmy - hurtowni mięsa w Warzymicach (Zachodniopomorskie). Zamaskowany sprawca, który do ubrania przyczepił sobie m.in gałęzie świerku przebił opony samochodów, nagrały go kamery monitoringu.

Zdjęcie Człowiek-choinka w rękach policji / KPP Police / materiały prasowe