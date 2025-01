W minionym roku 465 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską w województwie lubelskim. To czterokrotny wzrost w porównaniu do danych z roku 2023. Wniosków o ochronę międzynarodową wpłynęło za to mniej niż w poprzednich latach. Na granicy powstaje elektroniczna zapora - jej budowa ma zakończyć się jeszcze w tym roku.