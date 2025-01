Nie widać praktycznie nic. Wielki kraj sparaliżowany

Gęsta mgła w tej części świata o tej porze roku nie jest niczym wyjątkowym, tym bardziej że nastąpiło tam znaczne ochłodzenie. Taka pogoda doprowadziła do potężnych utrudnień. W piątek rano zaburzona została praca dziewięciu lotnisk , w tym międzynarodowego portu lotniczego w Nowym Delhi.

Gęsta mgła spowiła również stolicę

Na międzynarodowym lotnisku imienia Indiry Gandhi w Delhi widzialność spadła praktycznie do zera . Łącznie opóźnione były co najmniej 100 lotówy. Kilka linii, w tym SpiceJet, IndiGo i Air India odwołały połączenia na niektórych trasach.

Do całkowitego paraliżu jednak nie doszło, ponieważ wciąż odprawiane są samoloty dysponujące systemem nawigacyjnym klasy CAT III, czyli umożliwiającym lądowanie w warunkach ograniczonej widzialności. Ruch jest jednak bardzo utrudniony - poinformowały władze lotniska w Nowym Delhi.

W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania gęstej mgły , przez którą nie widać praktycznie nic, co bardzo utrudnia ruch na drogach:

Fala chłodu na północy

W stolicy kraju temperatura w piątek rano spadła do 9,6 st. C. Ustawiono 235 namiotów, w których bezdomni mogą schronić się przed chłodem, w wielu miejscach ustawiono tez tymczasowe nocne schroniska. Niektóre osoby rozpalają ogniska, by się ogrzać. W wielu miejscach na północy Indii było jednak jeszcze chłodniej.