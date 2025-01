Dziennikarzom udało się dotrzeć do drugiego męża kobiety , który opowiedział o szczegółach tej sprawy. Pan Andrzej wyjaśnił w rozmowie z "Faktem", że poznali się w 2004 roku, gdy kobieta była na zwolnieniu warunkowym . Agnieszka B. nie ukrywała tego faktu. Trzy miesiące po wyjściu kobiety na wolność para postanowiła się pobrać.

Zaginięcie Baty Klimek. Kryminalna przeszłość nowej partnerki męża

W 2017 roku Agnieszka B. wraz z dziećmi wyprowadziła się od męża , lecz wróciła po pięciu miesiącach. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu. Były mąż kobiety zdradził, że w 2019 roku jego żona złożyła pozew o rozwód i wyjechała do Niemiec , gdzie miała pracować jako opiekunka.

- Dzieci zostały ze mną. Agnieszka w Niemczech poznała mężczyznę młodszego od niej o dziesięć lat. On wkrótce zmarł , podobno na marskość wątroby. I wówczas ona znowu wróciła do swoich rodziców. Wkrótce potem poznała przez portal randkowy Jana Klimka i zamieszkała z nim - mówi "Faktowi" pan Andrzej.

Były mąż Agnieszki B. ujawnia: Przyznała się, że zacierała ślady

Mężczyzna podzielił się również szczegółami dotyczącymi zabójstwa pierwszego męża kobiety - Romualda T. - Agnieszka była z nim w związku dwa lata. Mieszkali w domu jego babci, on prowadził zakład mechaniczny. W pewnym momencie pojawił się brat przyrodni Romualda. Nie wiem, czy oni tę zbrodnię razem zaplanowali. Agnieszka nigdy nie powiedziała mi, że miała z nim romans. Mówiła tylko, że on chciał z nią być i dlatego zabił Romka - twierdzi pan Andrzej.

- Jak byliśmy razem, to przyznała się, że zacierała ślady i że zakopała gdzieś zakrwawioną kurtkę zamordowanego męża. (...) Wyznała mi też, że już po zabójstwie, pojechała do Krakowa i brała udział w jednym z programów telewizyjnych, gdzie opowiadała o zaginięciu męża. Zapłacili jej za to chyba 500 zł - dodał.