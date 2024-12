Tajemnicze przesyłki dotarły do Szczecina. W kopertach były zabytki

Nadawca zadeklarował, że w kopertach są metalowe żetony, warte co najwyżej 10 dolarów. W rzeczywistości ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Polski wysłano cenne, antyczne monety. O prawdziwej zawartości przesyłek zorientowali się pocztowcy ze Szczecina. Do akcji musiała wkroczyć Krajowa Administracja Skarbowa.