Posłowie Konfederacji odnieśli się do doniesień Wirtualnej Polski na konferencji prasowej zorganizowanej przed budynkiem Ministerstwa Cyfryzacji. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że za reklamami politycznymi promującymi Rafała Trzaskowskiego i uderzającymi w jego dwóch największych konkurentów, stoją współpracownicy fundacji Akcja Demokracja .

W związku z tym, że w materiałach atakowano Sławomira Mentzena , do sprawy odnieśli się przedstawiciele Konfederacji. Obecny na konferencji prasowej Przemysław Wipler podkreślił, że całość sprawy należy traktować jako próbę wygrania wyborów za pomocą działań przestępczych .

- Jest to przestępstwo, próba wygrania wyborów metodami przestępczymi nie przejdzie, będziemy apelować do Polaków, by nie głosowali, nie wspierali kandydata Rafała Trzaskowskiego, którego kampania wyborcza jest nielegalnie finansowana środkami zza granicy - dodał.