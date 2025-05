W przestrzeni publicznej pojawiły się oskarżenia formułowane pod adresem rządzących przez polityków PiS. - Prawo i Sprawiedliwość może patrzy przez swój pryzmat, jak ono by takimi akcjami zarządzało. My patrzymy przez pryzmat tego, co jest wolnością słowa i demokracją, ale też prawem wyborczym - mówił w czwartek na antenie Polsat News wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski .

- Gdyby to była pomoc rządowa dla jakiegokolwiek kandydata, gdyby to była promocja Rafała Trzaskowskiego, to nikt by w tej sprawie się nie odzywał. A tu właśnie są "czyste ręce" i demokracja - odparł przedstawiciel Nowej Lewicy. Jak zaznaczył, sprawę jak tylko się pojawiła, zgłoszono odpowiednim służbom oraz do Krajowego Biura Wyborczego.